З обидвома уметнїцами ше можеме цешиц

НОВИ САД – У рамикох Централней шветочносци Националного швета Руснацох, по Архиєрейскей Литурґиї, у фоаєу Сербского народного театру отворена вистава „Паметанє и тирванє”, авторкох Гелени Сивч и Лидиї Рамач.

Виставу, у мено орґанизатора Завода за културу войводянских Руснацох, представела директорка Анамария Ранкович, а з пригоднима словами их отворела Ирина Гарди Ковачевич хтора и рецензентка виставох, чий концепт обдумала Олґа Карлаварис.

На тей вистави з опусу Гелени Сивчовей, а з нагоди означованя сто рокох народзеня тей першей рускей академскей малярки, представени репрезентативни малюнки зоз шицких єй уметнїцких фазох котри шведоча о розличносци єй интересованьох и єй намаганьох остац вирна себе и свойому походзеню.

Виложени роботи Лидиї Рамачовей шведоча о єй схопносци пренєсц дакедишню женску подобову технїку, як уметносц на текстилу, на женске облєчиво. Флорални мотиви нєповторлїви, а маю вязи зоз нашима полями, кветами, житами, зоз простором дзе ми жиєме, визначела Гарди Ковачевичова.

