З парохийних матрикулох грекокатолїцкей парохиї у Коцуре

КОЦУР – У коцурскей парохиї Успения пресвятей Богородици 2021. року покресцени 32 особи, повинчани три пари, а поховани 52 особи.

Од вкупного числа покресцених, 27 дзеци до 1. року (20 хлапци и 7 дзивчата), двойо дзеци од 1-7 рокох, покля ше покресцели три особи старосци понад 7 роки, цо вкупно 22 хлопски особи и 10 женски. У 2020. року покресцени були 13 особи, два хлопски и 11 женски.

У прешлим року, як спомнуте, повинчани три пари, а исте число повинчаних парох було и 2020. року.

Кед слово о похованих особох, поховани 29 хлопи и 23 жени (вкупно 52), а 2020. року поховани були 37 особи. Найстарши од хлопох котри умар то Русковски Силвестер (88 рок), а найстарша од женох то Надь Мелана нар. Фейса (95 роки).

Концом прешлого року грекокатолїцка парохия Успения пресвятей Богородици у Коцуре чишлєла коло 2.350 парохиянох.

