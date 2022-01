З парохийних матрикулох керестурскей парохиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – На перши дзень нового року, 1. януара, у керестурскей парохиї було и швето Обризаниє Господа Исуса Христа, и дзень мира, а на шицких Службох Божих пречитана и статистика з парохийних матрикулох за праве закончени 2021. рок.

Так у прешлим року покресцени 38 особи, 11 пари повинчани, а поховани 98 особи. У покресцених и похованих єст и особи котри нє жию у Керестуре, алє оталь походза, та ше ту були покресциц, лєбо су ту поховани.

Статистични податки подобни як и прешлих рокох, єдино же у прешлим року було 6 особи менєй покресцени, єдна пара вецей повинчаних, а штири особи менєй умарти.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)