З парохийних матрикулох керестурскей парохиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – На перши дзень Нового року, у керестурскей парохиї було и швето Обризаниє Господа Исуса Христа, и дзень мира, а на шицких Службох Божих пречитана и статистика з парохийних матрикулох за праве закончени 2020. рок.

Так у прешлим року покресцени 32 особи, 12 пари повинчани, а поховани 94 особи.

У тих податкох нє ураховани нїхто зоз грекокатолїцкей парохиї у Суботици, зоз хторей ше у Керестуре водза матрикулни кнїжки.

Податки подобни як и прешлих рокох, єдино же у прешлим року було дакус вецей умартих.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)