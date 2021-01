КУЛА – По податкох з парохийних матрикулох грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата у Кули, у прешлим 2020. року була повинчана єдна пара, покресцени 7, а похована 31 особа.

Подобни податки були и у предходним, 2019. року, котри закончени зоз коло 1.300 парохиянох вкупно, цо значи же до 2021. року парохия вошла менша за 31 особу.

