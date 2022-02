З парохийних матрикулох парохийох у Новим Орахове и Бачкей Тополї

НОВЕ ОРАХОВО/БАЧКА ТОПОЛЯ – У парохийних матрикулох парохийох у Новим Орахове и Бачкей Тополї за 2021. рок зазначена статистика по котрей покресцени 2 особи, а поховани 9 особи. Винчаня у предходним року у спомнутих парохийох нє було.

По словох пароха о. Владислава Раца, намаганя вирних же би зачували церковни и духовни живот присутни и далєй.

Як визначел, цо ше дотика прешлого року, мило и йому и шицким парохияном же цали рок мали шицки богослуженя, же ше нїч нє ускрацовало пре хвилькову епидемийну ситуацию. Нєт вельо вирних, алє прежило ше и идзе ше далєй, гварел з тей нагоди парох о. Рац.

