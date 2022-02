З парохийних матрикулох парохиї у Старим Вербаше

СТАРИ ВЕРБАС – У парохийних матрикулох парохиї Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше за 2021. рок зазначена статистика по котрей покресцени три особи, поховани 17 особи и повинчана єдна пара.

По словох пароха старовербаского о. Алексия Гудака, през цали рок, под час пандемиї, шицки Служби Божи у тей парохиї отримовани поряднє, а пошвецени и обисца вирних по Богоявлєню.

Людзе у тей парохиї пестую церковни и духовни живот, а як визначел о. Гудак, то му окреме мило.

