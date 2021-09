З помоцу ОЕБС-а Интерни етични медийни кодекс преложени на анґлийски

НОВИ САД – Вочи конференциї, котру початком октобра орґанизую Орґанизация за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС) и Новинско-видавательна установа „Руске слово”, Интерни етични медийни кодекс преложени на анґлийски язик.

Тераз на сайту положени верзиї Кодексу по руски и сербски, а преклад по анґлийски обезпечел ОЕБС и мож го пречитац на тим ЛИНКУ .

Кодекс представя обовязки новинарох НВУ „Руске слово” же би професийно окончовали свойо длужносци и представнїкох Националного совиту рускей националней меншини и других дружтвених актерох же би нє окончовали прициски на тот медий.

Интерни етични медийни кодекс пионирске подняце рускей заєднїци у медийней системи Сербиї и часц є Акцийоного плану Стратеґиї розвою системи явного информованя у Републики Сербиї за период 2020. по 2025. рок.

