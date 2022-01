ШИД – Вчера у Руским доме, у орґанизациї КПД „Дюра Киш”, з пригодну академию означене Националне швето Руснацох.

Привитни слова з тей шветочней нагоди гварел парох о. Михайло Режак, а Мирослав Цирба присутних упознал зоз хронолоґию отримованя преславох националних швето з акцентом на два централни преслави у Шидзе и Бикичу.

У уметнїцкей програми наступели Старша мишана жридлова шпивацка ґрупа, потим Младша шпивацка ґрупа, Милица Миклош и Александар Радин одтанцовали Буковицки свадзебни танєц, поетеса Саня Тиркайло пречитала писню „Нашлїдство“ Ирини Гарди Ковачевич, историчар Александар Радин бешдовал о Руснацох у Першей шветовей войни, а програму закончели наймладши – Дзецинска фолклорна ґрупа зоз рускима танцами.

На академиї були присутни предсидатель Скупштини општини Шид Тихомир Стаменкович, членїца Општинскей ради Катарина Митрович, подпредсидатель Националного совиту Руснацох Зденко Лазор, представнїки КПД „Иван Котляревски“ зоз Бикичу, КПД „Драґен Колєсар“ з Бачинцох и други.

