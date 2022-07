З придаваньом хлєба и етно столами предлужена културна манифестация

КОЦУР – Провадзаци програми тогорочней културней манифестациї „Коцурска жатва” и стретнуце младих у Коцуре отримане всоботу, 16. юлия, на площи опрез Основней школи „Братство єдинство”.

Перша часц пополадньовей програми другого дня „Коцурскей жатви” почала зоз дефилеом дзецинских фолклорних ансамблох коцурских Културно-уметнїцких дружтвох „Жатва” и „Завичайне врело” у центру валала. Процесию предводзели дзивки зоз „Жатви” зоз упеченим хлєбом, котри були пооблєкани до руского, сербского и мадярского народного облєчива, представяюци на тот способ народи хтори жию у Коцуре.

Предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали привитала шицких госцох и присутних нащивительох, а шлїдзело и традицийне уручованє хлєба котри упечени зоз нового жита и представя нагоду радовац ше новому житу, новому хлєбу и новому животу, як гварела Малийова. Вона хлєб придала заменїци предсидателя Општини Вербас Тияни Алексич.

По законченю дефилеа и придаваню хлєба, присутни валалчанє и госци могли уживац у танцох домашнїх дзецинских фолклорних ансамблох КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело”.

У предлуженю, як треца провадзаца програма другого дня традицийней коцурскей културней манифестациї, було отверанє и представянє богатих етно столох у центру валала. Вецей як 40 жени зоз активу женох КУД „Жатва”, вєдно зоз женами з Активу женох КУД „Завичайне врело” и численима женами з валалу, за тоту манифестацию приготовели рижни смачни домашнї єдла.

Традицию пририхтованя етно столох вредни жени запровадзую през шицки роки отримованя „Коцурскей жатви”. З тей нагоди на столїкох були виложени вельочислени єдла хтори пририхтовали нашо баби як цо белюши, рижни питки, геровци, рейтеши, ґоргелї, алє и други сербски и мадярски єдла, а заинтересовани могли видзиц и як випатрал и цо ше находзело у дакедишнїм пасарайтове. Шицки нащивителє и числени госци того дня уживали у шицким цо коцурски жени за тогорочну манифестацию приготовели.

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у нашей фотоґалериї.

(Опатрене 49 раз, нєшка 49)