З проєктом потримани Клуб рецитаторох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Клуб рецитаторох Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмякˮ концом прешлого року достал 100.000 динари за проєкт, на конкурсу Покраїнского секретарияту за младеж и спорт – дознава Рутенпрес од о. д. директорки Школи Наталиї Будински.

Проєкт обдумали професорка класней настави Наталия Зазуляк и помоцнїца директора Лїляна Фина, а достати пенєж будзе похасновани за набавянє опреми за активносци рециторскей секциї у Школи.

Потримовка Покраїнского секретарияту барз значна за роботу рецитаторох хтори и потераз, роками, посциговали замерковани резултати.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)