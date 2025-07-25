З розкошним талантом успишни на вецей музичних польох

Єден з найвизначнєйших инайталантованших музичарох у нашей рускей заєднїци котри зохабел глїбоки шлїд у нашей музичней култури та и ширше, вшелїяк и Мирон Сивч зоз Руского Керестура

Мирон насампредз музични педаґоґ, заняти як наставнїк гармоники и клавира у Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули, т.є. у єй рускокерестурским оддзелєню, од 1990. року. Познаме го и як порушовача и снователя Ґрупи „Роса”, Националного оркестру, та и як добераного интерпретатора, аранжера тиж и композитора руских шпиванкох за нашо фестивали.

Мирон Сивч народзени у Кули 1963. року, Штредню музичну школу „Исидор Баїч” закончел у Новим Садзе на инструменталним напряме – гармоники, а на Академиї уметносци тиж у Новим Садзе ма одслухани штири семестри. Як штредньошколєц, виводзач класичного репертоару на гармоники, на змаганю 1982. року бул найлєпши у тедишнєй Югославиї. И попри нєдоконченого формалного образованя, Миронов винїмкови музични талант у вецей сеґментох як зме и начишлєли, з роками, и вшелїяк, вредну роботу, дал красни плоди.

Попри педаґоґийней роботи у ШОМО, Миронова звонканаставна активносц була же велї роки водзел Оркестер Школи, за хтори сам пририхтовал репертоар и писал аранжмани. Його школяре посциговали, и ище вше посцигую, награди на рижних змаганьох републичного ранґу, цо Миронова директна заслуга як педаґоґа. Попри у ШОМО Мирон ма своїх школярох з вецей местох Войводини и у обласци сербскей народней музики на гармоники, котри тиж посцигую найвисши награди на вельких змаганьох.

Од Миронових заслугох вшелїяк визначуєме же 1985. року порушал и основал вокално-инструменталну ґрупу „Роса” котра здобула вельку популарносц у руским народзе як и у других жемох дзе жию Руснаци. Роса осучаснєла виводзенє народних шпиванкох, колядох, а творела и свойо власни и за шицки Мирон писал аранжмани. Треба визначиц же популарносц и квалитет музикованя котри „Роса” посцигла праве дзекуюци Миронови Сивчови. Композициї ґрупи „Роса” зняти у Радию и телевизиї Войводини, а видати су и на трох аудиокасетох.

Мирон Сивч велї роки присутни и на шицких руских музичних фестивалох зоз своїма власнима композициями и аранжманами, дириґент, нє раз и як солиста виводзач, а пише аражмани и за композициї других авторох. Вельо раз освоєл високи награди за тоту свою дїялносц на „Ружовей заградки” и „Червеней ружи”, а тиж достал першу награду за аранжман и на традицийним фестивалу „Златна тамбурица” у Новим Садзе.

Од децембра 2008. року почал роботу котру робел вецей роки, як аранжер и дириґент зоз Националним оркестром рускей националней меншини котри позберал и оформел з помоцу Националного совиту Руснацох и зоз хторим вельо раз успишно наступал на централних преславох нашого Националного швета. Завод за културу войводянских Руснацох по тераз видал два ЦД-и у виводзеню праве Националного оркестру под його руководством.

За свою роботу и анґажованє у обласци музики и музичней култури Мирон Сивч 2009. року достал награду Зарї култури котру додзелює Општина Кула.

Треба спомнуц же Мирон свой музични талант пренєсол и на свойо тройо дзеци, а то Николая и Алексей котри медзи иншим свойочасово оформели и ґрупу Пицикато бенд, а кед пошли по своїх драгох, оцец Мирон их и там заменєл. Добри на гармоники и наймладши Леонтий, а Алексей нєшка популарни виводзач сербскей поп музики.