НАШО МУЗИЧАРЕРуске словоТексти

З розкошним талантом успишни на вецей музичних польох

автор М. Афич
автор М. Афич 24 Опатрене

Єден з найвизначнєйших инайталантованших музичарох у нашей рускей заєднїци котри зохабел глїбоки шлїд у нашей музичней култури та и ширше, вшелїяк и Мирон Сивч зоз Руского Керестура

Мирон насампредз музични педаґоґ, заняти як наставнїк гармоники и клавира у Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули, т.є. у єй рускокерестурским оддзелєню, од 1990. року. Познаме го и як порушовача и снователя Ґрупи „Роса”, Националного оркестру, та и як добераного интерпретатора, аранжера тиж и композитора руских шпиванкох за нашо фестивали.

Мирон Сивч народзени у Кули 1963. року, Штредню музичну школу „Исидор Баїч” закончел у Новим Садзе на инструменталним напряме – гармоники, а на Академиї уметносци тиж у Новим Садзе ма одслухани штири семестри. Як штредньошколєц, виводзач класичного репертоару на гармоники, на змаганю 1982. року бул найлєпши у тедишнєй Югославиї. И попри нєдоконченого формалного образованя, Миронов винїмкови музични талант у вецей сеґментох як зме и начишлєли, з роками, и вшелїяк, вредну роботу, дал красни плоди.

Попри педаґоґийней роботи у ШОМО, Миронова звонканаставна активносц була же велї роки водзел Оркестер Школи, за хтори сам пририхтовал репертоар и писал аранжмани. Його школяре посциговали, и ище вше посцигую, награди на рижних змаганьох републичного ранґу, цо Миронова директна заслуга як педаґоґа. Попри у ШОМО Мирон ма своїх школярох з вецей местох Войводини и у обласци сербскей народней музики на гармоники, котри тиж посцигую найвисши награди на вельких змаганьох.

Од Миронових заслугох вшелїяк визначуєме же 1985. року порушал и основал вокално-инструменталну ґрупу „Роса” котра здобула вельку популарносц у руским народзе як и у других жемох дзе жию Руснаци. Роса осучаснєла виводзенє народних шпиванкох, колядох, а творела и свойо власни и за шицки Мирон писал аранжмани. Треба визначиц же популарносц и квалитет музикованя котри „Роса” посцигла праве дзекуюци Миронови Сивчови. Композициї ґрупи „Роса” зняти у Радию и телевизиї Войводини, а видати су и на трох аудиокасетох.

Мирон Сивч велї роки присутни и на шицких руских музичних фестивалох зоз своїма власнима композициями и аранжманами, дириґент, нє раз и як солиста виводзач, а пише аражмани и за композициї других авторох. Вельо раз освоєл високи награди за тоту свою дїялносц на „Ружовей заградки” и „Червеней ружи”, а тиж достал першу награду за аранжман и на традицийним фестивалу „Златна тамбурица” у Новим Садзе.

Од децембра 2008. року почал роботу котру робел вецей роки, як аранжер и дириґент зоз Националним оркестром рускей националней меншини котри позберал и оформел з помоцу Националного совиту Руснацох и зоз хторим вельо раз успишно наступал на централних преславох нашого Националного швета. Завод за културу войводянских Руснацох по тераз видал два ЦД-и у виводзеню праве Националного оркестру под його руководством.

За свою роботу и анґажованє у обласци музики и музичней култури Мирон Сивч 2009. року достал награду Зарї култури котру додзелює Општина Кула.

Треба спомнуц же Мирон свой музични талант пренєсол и на свойо тройо дзеци, а то Николая и Алексей котри медзи иншим свойочасово оформели и ґрупу Пицикато бенд, а кед пошли по своїх драгох, оцец Мирон их и там заменєл. Добри на гармоники и наймладши Леонтий, а Алексей нєшка популарни виводзач сербскей поп музики.  

    

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Рецептура старша од сладолядарнї

Укладанє Покраїнскей влади до образовних установох

Радио програма по руски ше емитує по лєтней...

Уручени контракти за наводньованє

Општина Кула розписала Явну поволанку за роботодавательох