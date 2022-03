З упартосцу и виру до себе, по ґламур

Допатранє и вонкашня краса, гваря фаховци, уплївую на нукашнї мир каждого з нас и теди лєгко вибиваю на поверхносц, прето же то шицко барз узко повязане. Салони за допатранє твари и цела праве место за любов ґу себе, понеже ми, у сущносци, чувствуєме красу. Наша собешеднїца Єлена Мали тото добре зна, власнїца є єдиного салону красоти у Коцуре, козметичарка хтора свою роботу окончує з вельку любову и професийносцу.

После законченого основношколского образованя, глєдаюци и випитуюци свойо найглїбши интересованя, Єлену драга одведла до вербаскей Ґимназиї. Праве там ше викришталїзовали єй жаданя и одлучела о своїм животним поволаню.

– Интересовала сом ше за козметику и шминку ище док сом була вельо младша. Барз сом ше любела шминкац, лаґовац нохци, крашнє ше облєкац и водзиц рахунку о себе. Провадзела сом актуалносци и похопела же обрацам увагу на даяки деталї за котри даєдни дзивки нє були заинтересовани, вельо вецей сом читала о козметики и краси цела, виглєдовала, преглїбйовала свойо знанє, а зоз тим ше звекшовали и мойо интересованя. После основней школи, щиро, нє плановала сом занїмац ше з роботу котру робим нєшка, и до ґимназиї сом ше и уписала прето же сом нє була сиґурна кадзи далєй. Як ше блїжел конєц стреднєй школи, вше сом була сиґурнєйша же єдини фах у котрим можем видзиц себе и дзе сиґурно будзем щешлїва то робота козметичара – почина приповедку наша млада собешеднїца.

ПОЧАТКИ ЧЕЖКИ, АЛЄ ШЕ ТРУД ВИПЛАЦИ

Єлена нє жадала уписац ше на факултет, и як гвари, анї у єдней хвильки нє побановала, прето же ше наисце цалком пренашла у тим цо роби нєшка.

– По законченю стреднєй школи, уписала сом ше на обуку за козметичара котра тирвала осем мешаци. Потим сом одходзела на вецей обуки за шминканє, научела рижни технїки и стили шминканя, и одлучела же тоти свойо знаня и применїм. Потримовку од родичох сом мала у каждей хвильки, а була сом и свидома же шицко цо будзе далєй, завиши виключно лєм одо мнє – толкує Єлена, и предлужує: – Робиц сом почала у своїм доме, дзе сом єдну просторию присподобела за козметични третмани и шминканє, и то були перши мойо озбильнєйши крочаї у тим фаху.

Кажди початок, гваря людзе, чежки, а правдивосц тих словох потвердзела и Єлена. Алє, помали, з упартосцу, з виру до себе, нє одуставала од своїх снох, витирвала, и ниа, з ошмихом гвари, пришла поталь дзе є нєшка.

– Початки и у тей роботи дирґаци, док ше нє пречує, док шe нє докажеш, док нє здобудзеш довириє людзох… З часом, шицко ишло вше лєпше, и после пейц и пол рокох роботи дома, жадала сом шицко тото дзвигнуц на кус висши и професийнєйши, озбильнєйши уровень. У юнию прешлого року отворела сом свой козметични салон, Салон красоти „Glamur by Jelena”.

ПРОВАДЗИ АКТУАЛНОСЦИ И ТРЕНДИ

Окрем шминканя Єлена у своїм салону окончує и гиґиєнски третмани твари, депилацию цалого цела, педикир и маникир, ґел лаґиранє, технїку „henna” обервох, роби и „lash lift” на павучайкох, а планує закончиц обуку за пудер оберва, як и уруциц даяки третмани за ранци на твари понеже, як гвари, велї жени то сцу. Шицко цо у тренду, цо модерне, цо актуалне, цо ше глєда, тота млада козметичарка провадзи и на таки обуки ше уписує, и вше дацо нове понука у своїм салону.

– Любим учиц рижни нови технїки роботи и интересантни ствари, шицко то за мнє виволанє и саме по себе ме прицагує и порушує же бим робела на себе и була вше лєпша у своєй роботи. Барз ми мило кед видзим же кельо мойо клиєнти маю довирия до мнє и до моєй фаховосци. Любим робиц з людзми, чуц розлични приповедки и нє мам проблем з даским комуниковац, барз сом дружтвена. Думам же и людзом вельо приємнєйше кед ше можу опущиц, поприповедац зо мну, кед ме видза нашмеяну и же сом добрей дзеки, вец шицко красше и приємнєйше – приповеда Єлена. И попри тим же єй велї гуторели же єй можебуц будзе чежше кед отвори салон, Малийову то лєм подзвигло, и дало єй моци же би була ище лєпша у тим цо роби.

– Мой фокус на тим цо любим и ту ше стопостотно давам, а тото цо нє любим, нє дорушує ме. У тим цо робим, трудзим ше, давам ше максимално, и кед сом дакеди нє розположена, же ми дзень нє по дзеки, я придзем робиц и видзем зоз салону як друга особа – з ошмихом припознава Єлена.

Зоз заинтересованосцу людзох є задовольна, гвари, приходза муштериї на третмани зоз шицких околних местох, пречуло ше, людзе бешедую, задовольни ю похваля… Водзи рахунку и о ценох услугох, же би були коректни и же би цо вецей особи могли присц на третман.

ЛЄМ НАПРЕДОВАЦ И УСОВЕРШОВАЦ ШЕ

– У салону хаснуєм лєм природну козметику, лєм ю и препоручуєм, а и шицки третмани робим виключно з козметику на природней бази прето же думам же нє може почкодзиц и дава найлєпши резултати. Любим ше фокусовац и на себе и одробиц даяки третман, лєбо пойсц до даякого салону и препущиц ше – з ошмихом приповеда Єлена, и предлужує – любим пойсц же би ми одробели третман твари, здрава скора ми наисце важна.

Зоз ню ше мож порадзиц, достац даяки препоруки за допатранє скори, а мож и купиц препарати на природней бази, природни помади и пилинґи. Реклама за тот фах значна, та так на Инстаґрам и Фейсбук боку Салон красоти „Glamur by Jelena” мож видзиц єй роботи на задовольних муштерийох и моделох.

– Кед мам шлєбодного часу любим одпутовац, одпочинуц ше, лєбо пойсц до шопинґу и куповац за салон, то ме виполнює. Нє шицки зме исти и кажде люби дацо инше, а я у каждим сеґменту своєй роботи лєм уживам. Провадзим тренди и векши салони, цо актуалне пробуєм запровадзовац у своїм салону, нєпреривно унапредзуєм и прикрашуєм простор у котрим робим. Родичи, шестра и леґинь ми подпора на каждим крочаю, а надалєй плануєм лєм робиц на своїм напредованю и усовершованю, и лєм з ошмихом шмело далєй исц през живот – нашмеяно закончела приповедку наша собешеднїца Єлена Мали.

ИНТЕРЕСОВАНЄ ЗА ТАНЄЦ И ПИСНЮ

Окрем велькей любови ґу козметики и допатраню красоти, Єлена була и активни фолклораш у коцурским КУД „Жатва”, алє и шпивачка.

– У основней школи сом любела танцовац и була сом активна у фолклорней секциї нашого Дружтва. Тиж сом и шпивала, та сом єдного року на „Червеним пупчецу” достала награду и зняла свою писню „Родзени дзень” – нашмеяно бешедує Єлена, надпоминаюци же и нєшка чува тот ЦД .

– Моя мама и шестра Мелания, котра и предсидателька „Жатви”, и нєшка активно уключени у шпивацких ґрупох, думам же сом коло нїх и шицко тото полюбела. Нєшка нє мам часу буц активна у култури валала так як бим сцела, та шицко лєм з боку провадзим. Почитуєм нашо, любим послухац и видзиц шицко цо ше случує при Руснацох, бо рускосц просто уткана до наших єствох – щиро на концу заключела Малийова.

