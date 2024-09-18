Ивана Зазуляк Папуґа нова директорка Здруженя „Белава птицаˮ

КУЛА – Здруженє за помоц ментално нєдостаточно розвитим особом (МНРО) „Белава птица” у Кули, поставело Ивану Зазуляк Папуґа з Руского Керестура за нову окончовательку длужносци директора того Здруженя.

На Скупштини Здруженя „Белава птицаˮ и по одлуки Управного одбору, Ивана Зазуляк Папуґа на функцию окончовательки длужносци директора менована у авґусту, кеди и прилапене задзекованє потедишнього директора Марка Кошутича, а хтори задзекованє дал пре особни причини.

Условия за место директора хтори кандидат требал сполнїц то же би мал пейц роки роботного искуства у установи з обласци социялней защити, як лиценцу за роботу зоз спомнутей обласци. Обидва условия сполньовали три кандидаткинї заняти у „Белавей птициˮ, а лєм ше Зазуляк Папуґова и прилапела тей функциї.

Ивана Зазуляк Папуґа основну школу и Ґимназию закончела у Руским Керестуре, а Факултет за специялну едукацию и регабилитацию у Беоґрадзе, напрям Специялна едукация и регабилитация глухих и наглухих особох. Ивана од 2014. року занята у Установи „Белава птицаˮ.