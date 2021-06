Иван Медєши Шукс видал нову кнїжку

ПЕТРИКОВЦЕ (СЛОВАЦКА) – Руски писатель Иван Медєши тих дньох видал нову кнїжку прози на словацким литературним язику под назву Vilkovia, у Словацкей.

Медєши потераз видал шейсц кнїжки, oд хторих три у виданю НВУ Руске слово – Триолоґия, Хтошка од мнє двох нєнормални и Шпацири по сподку дунца, а кнїжки – Квашна кнїжка, Jedenie (Єдзенє) и Vilkovia видало восточнословацке Виходнярске здруженє Валал з Петриковцох.

За кнїжку Триолоґия, хтору Иван Медєши обявел зоз Наталию Рибович и Славком Винайом, 2007. року достал медзинародну литературну награду Александер Духнович и статуу Златни медведз, а за кнїжку Єдзенє, Медєши 2019. року достал литературну награду Анасофт, у катеґориї иножемних авторох чийо дїло преложене на словацки язик.

Найновшу кнїжку Vilkovia, з руского на словацки литературни язик, преложел Марош Воловар.

