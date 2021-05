Ивона друга, а Матеа треца на Медзиокружним школским атлетским першенстве

НОВИ САД – На Медзиокружним школским атлетским першенстве хторе отримане штварток, 13. мая, на стадиону Карадьордє у Новим Садзе, Ивона Рац завжала 2. место у дисциплини скаканя до висока, а Матеа Югик 3. место у дисциплини руцаня кулї.

На Медзиокружним школским атлетским першенстве шицки учашнїки зоз Войводини були подзелєни по округох, до двох зонох, зона А1 и А2, та на Републичне змаганє, хторе будзе отримане у Сримскей Митровици, пласовали ше лєм освоєни перши места зоз тих двох зонох.

Так Ивона Рац у дисциплини скаканя до висока, у своєй зони А1 освоєла 2. место, док у ґенералним пласману, у обидвох зонох А1 и А2, Ивона освоєла 3. место.

Матеа Югик у дисциплини руцаня кулї, у А1 зони, освоєла 3. место, а у ґенералним пласману освоєла 4. место.

Учашнїкох на змаганє водзели їх тренере – Саня Еделински и помоцнїк тренера Валентина Тиркайла.

