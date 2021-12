Идентитетска кнїжка поезиї

НОВИ САД – Тих дньох видрукована нова кнїжка поезиї Ирини Гарди Ковачевич хтора ма наслов Трава, прах.

Писнї у кнїжки авторка подзелєла до пейц циклусох. Рецензент Саша Сабадош обачує же циклуси Думки, Одкази и Зоз старей фасцикли маю векши ступень запатреносци до власней души, док у циклусох Погляднїци и Свойо препознаваме обрацанє на вонкашнї швет. У каждим случаю, то поезия хтора ше да читац, у святочних хвилькох дня, можебуц пиюци кафу кед жадаме пошвециц час себе и своєй души. Рецензент тиж оквалификовал кнїжку як идентитетску, бо ше авторка намагала у писньох виражиц найглїбши пасма своєй души хтори, обачуєме, блїзки и нам.

Гарди Ковачевичова у тих писньох мац, дзивка, шветова путнїца, гражданка швета, керестурске дзивче, урбана Новосадянка …, а насампредз поетеса хтора на своїм язику жада зоз подзековносцу преславиц вельки дар хтори достала – живот.

Кнїжку мож купиц за 300 динари (на попусту котри тирва по 24. децембер за 210 динари) у просторийох НВУ Руске слово – у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, на трецим поверху пондзелок – пияток од 9 по 14 годзин, информациї на телефон 021/6613-697. Тиж так на киоску Грекокатолїцкей церкви св. апостолох Петра и Павла, на углє Милетичовей и Йована Суботича у Новим Садзе.

У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на другим поверху, информациї на телефон 025/703-311, пондзелок – пияток од 9 по 13 годзин.

У Коцуре у Кнїжкарнї „Анни”, на адреси Ошлєбодзеня 5б (прейґ драги Школи) и на телефон моб: 062 85 10 341.

У Шидзе при колпортерови Владимирови Гарвильчакови, на адреси Саве Шумановича 129а и на телефон моб: 062 44 09 74.

У Дюрдьове при Якимови Гардийови на телефон моб: 064 36 996 73.

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.

