Изолованє водицового помоцного обєкту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич вчера нащивел Водицу у Руским Керестуре, пре початок изолованя водицового обєкту широкей намени.

Зоз предсидательом Миляничом, як домашнї, були и директор ЯКП Руском Иґор Фейди и секретар Месней заєднїци Михайло Пашо. Домашнї госцом у роботней нащиви бул Владо Чижмар, Пештика, член Церковного одбору задлужени праве за Водицу.

Як поведзене у краткей информативней розгварки, Општина Кула за тоти роботи наменєла и уплацела 300 тисячи динари. Роботи окончує рускокерестурске Подприємство Вортекс.

Средства достати за изолованє того обєкту, котри ма вельо намени и нєпреривно є на розполаганю за шицких заинтересованих, достаточни за купованє нєобходного материялу. У нїм мож орґанизовац и ноцнїк кед за то єст потреби, а того року то вихасновали коло пейдзешат особи.

У плану, поведзене предсидательови Општини, же би ту були анґажовани и школяре туристичного напряму нашей школи.

Скорей уплацованя тих средствох Општина Кула дала средства и помогла и зоз заменьованьом старих облакох и дзверох зоз ПВЦ елементами.

За тоти намени дати 150 тисячи динари.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)