Иии, знова виберанки

Праве зме дакус одпочинули од кампанї и остатнїх виберанкох, пришли ґу себе, кед ниа, нова радосц: локални виберанки у вецей од 40 местох и повторени виберанки у Беоґрадзе. Особнє, цала тота драма коло виберанкох помали постава напарта и кед бим нє робел роботу хтору робим, вироятно би ми було лєгчейше виключиц ше, знал бим за кого сцем гласац и без же бим слухал хто ми цо ма повесц, обецац и так далєй. Виключел бим ше зоз тих нацагованьох и пошвецел бим ше реалним стваром коло мнє. Е, понеже нє мам тот луксуз,чи сцем лєбо нє, кажди дзень сом уключени до того бависка у блату хторе воламе политика.

А у блату нїч нове. Опозиция, стандардно, ‘на бранику демократиї’, обяшнює цо шицко тоти власци ‘змуляли’, бешедую о тим же як шицко препадло, институциї, економия и подобне и вони то шицко риша. Власц у фазону нє дай Боже да опозиция придзе на власц, бо постанєме марионета заходу, твердзи же опозициї нє бриґа за державу и народ и, уж традицийно, здогадую же за проблеми хтори маме тераз, виновати гевти теди. Тото остатнє ми увредлїво ироничне, понеже у нашей политичней системи, окреме у рамикох власци, векшина актуалних були ‘гевти теди’.

Углавним, понеже на виберанки виходзим од ’93. року, наисце ми уж досц слухац о тим же баш тоти, праве тоти тераз виберанки ключни и найважнєйши и на нїх ше ламе будучносц Сербиї и кед тераз зафуляме вецей нам нєт спаса. Особнє думам же зме за останї трицец роки постали махере у фуляню, а бутєлар и реални живот ми то якош лєм потвердзую. Яґод да зме вше у фазону крочай напредок, два назадок, та дакус до круга.

То нє значи же шицко єдно, напроцив, нє дума же треба шедзиц дома и чекац цо будзе резултат на виберанкох. Як перше, прето же кед нє гласаце нє маце ше право анї бунїц. Так же маце нагоду, гласайце за кого сцеце лєбо цихо по шлїдуюуци виберанки. Друге, зоз своїм гласом маце одредзену моц же бисце меняли реалносц у хторей жиєце, то вам таке яґод маґия, а кед нє сцеце хасновац тоту маґию, га добре, ваш вибор, алє заш ше врацам на гевто же ше вец нє маце право анї бунїц. И праве прето думам же, кельо ґод вам уж досц и нє видзице поенту и шицко вам то исте и шицки исти, нє треба же бисце були лєнїви док буду виберанки. За власц, за опозицию, за кого ґод вам мило, алє гласайце, вихаснуйце тото дакус моци хтору маце же бисце уплївовали на реалносц у хторей жиєце. Можебуц ю нє пременїце такой, алє кед будзеце миша у дзири, нє пременїце ю нїґда.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”