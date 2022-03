Икона Мацери Божей Водицовей принєшена до Шиду

ШИД – Икона Мацери Божей Водицовей вчера зоз Беркасова принєшена до церкви Преображеня Господнього до Шиду, Службу Божу служел парох о. Михайло Режак, а сослужел парох з Беркасова о. Владимир Еделински Миколка.

После богослуженя паноцове служели Молебен до Пречистей Дїви Мариї, а потим о. Режак гварел же приход икони Мацери Божей до Шиду значна подїя бо, як визначел, Мац Божа зоз розширенима руками вита свойо дзеци и же вирни радосни прето же у молитвох од Мацери Божей глєдаю помоц за себе, своїх ближнїх и цалу заєднїцу.

Часна шестра Михаила потолковала вирним як пришло до того же би икона Мацери Божей рушела по наших парохийох и на тот способ ше приблїжела ґу вирним и їх потребом, а парохия Преображеня Господнього 14 парохия до хторей принєшена тота икона.

После Молебена шицки вирни ше заєднїцки вимодлєли молитву до Мацери Божей, а потим вирни зоз Руского Керестура, Беркасова, Бикичу и Шиду вєдно ше дружели у будинку Лєтнєй владическей резиденциї.

