Икона Мацери Божей Водицовей у Беркасове

БЕРКАСОВО – Вирни з Бикичу вчера принєсли икону Мацери Божей Водицовей до церкви у Беркасове, а Службу Божу служел парох о. Владимир Еделински Миколка.

Икона будзе у беркасовскей церкви по нєдзелю, 13. марца, кед будзе пренєшена до церкви Преображеня Господнього у Шидзе дзе будзе єден тидзень.

Вчера, на концу фашенґох, на пущанє, парох Еделински на парохиї зоз 15-ецерима виронаучнима дзецми зоз Беркасова, Бикичу и Шиду, орґанизовал традицийне праженє бухтох,цо була и нагода за друженє.

