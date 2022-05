Икона Мацери Божей Водицовей у Новим Садзе

НОВИ САД ‒ У конкатедралней Церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, 30. априла шветочно закончени проєкт нащиви икони Мацери Божей Водицовей у парохийох нашого Владичества и вона тераз остава у Новим Садзе.

З тей нагоди наш епарх кир Георгий Джуджар и седемцме паноцове одслужели молебен, а у полней церкви були мохахинї и вирни з рижних местох.

У своєй бешеди владика надпомнул же прешло 160 роки як намальована чудотворна икона Мацери Божей Водицовей, а єй значенє за наш живот вельке.

По його словох, Мария дзелї ласки шицким хтори ю модля з виру. Знаме же ше збули чуда виздравеня и духовни чуда навраценя, а чуда ше и далєй случую. Дзекуєме и за инициятиву же би копия икони, хтора пошвецена и намодлєна, а хтору намальовала ш. Мартина, пришла до каждей парохиї.

Орґанизаторка ш. Михаїла нєвистато вшадзи провадзела икону по местох. По єй словох, пред икону треба стац и модлїц ше. Вона тераз остава у церкви у Новим Садзе, алє з даякей нагоди може пойсц индзей, а вец ше врациц до Нового Саду.

Пред присутнима, парох керестурски о. Владислав Варґа потолковал же тота икона єдна зоз тисячох по цалим швеце, бо Мария мац шицким. Вона указала же є з нами нєпреривно и вшадзи по швеце. О историї Водици и жридлових материялох, нєшка знаме вецей дзекуюци тераз упокоєному о. Кирилови Планчакови. У Водици, дзе ше тераз, як и скорей, збераю людзе з рижних местох и рижних вирох, сцеме збудовац Духовни центер Емаус, дзе бизме ше орґанизовано стретали и пребували. Людзе и нєшка дзекую Мацери Божей на чудох, заключел о. Варґа.

У пригодней програми участвовала школярка Уна Пирожек зоз Кули, як и вирни зоз Коцура, Бикич Долу и Нового Саду, а у молитвох участвовали и шицки присутни.

