Икона Мацери Божей Водицовей у церкви у Бикичу

БИКИЧ – Вчера до церкви Успеня Пресвятей Богородици часни шестри и вирни з Руского Керестура принєсли икону Мацери Божей Водицовей, а домашнї ю пред Пасторалним центром привитали и з процесию однєсли до церкви.

Шветочну Службу Божу, на хторей було надосц дзеци, младих и старших вирних, служел парох о. Владимир Еделински Миколка хтори у казанї визначел значенє Святилїща у Водици при Руским Керестуре за вирних грекокатолїкох з тих просторох надпоминаюци же тото Святилїще признате з боку церкви як єдно з Марийових святилїщох.

Шестра Михаила бешедовала о значеню икони Мацери Божей у церкви у Водици и як пришло же би ше з икону нащивйовали нашо парохиї, а Бикич дванаста парохия до хторей принєшена икона.

Шестра поволала вирних же би ше модлєли Мацери Божей за свойо потреби, а после богослуженя о. Михайло Режак, парох у Шидзе и декан сримски и о. Владимир Еделински Миколка, служели Молебен до Пречистей Дїви Мариї.

Домашнї парох поволал вирних и на молитви за мир у України и швеце и на зберанє пенєжней помоци за загрожених залапених з войну.

