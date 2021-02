ШИД – На инициятиву предсидателя Општини Шид Зорана Семеновича, а з потримовку Културно-образовного центра, на схадзки хтора отримана штварток, принєшене заключенє же би у Шидзе бул подзвигнути памятнїк познатому малярови Сави Шумановичови..

За координатора проєкту меновани Цветин Аничич, член Општинскей ради задлужени за културу, а памятнїк би мал буц подзвигнути по конєц рока.

