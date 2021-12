Иновациї вше потребни

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю вечар, 26. децембра, у Културно-уметнїцким дружтве ,,Тарас Шевченко” у Дюрдьове бул орґанизовани кино за дзеци.

Наймладши члени, т. є. дзеци зоз младшей дзецинскей фолклорней ґрупи, хтору водзи фахова руководителька Даря Хромиш и дзеци зоз старшей дзецинскей фолклорней ґрупи, хтору водзи фахова руководителька Тамара Салаґ, нащивели КУД ,,Тарас Шевченко” хтори того вечара бул претворени до кина. Ясна Балїнт, мац єдного члена старшей дзецинскей ґрупи того КУД-у, вєдно зоз Тамару Салаґ, пришла на идею же би за конєц того року було крашнє обрадовац наймладших членох.

Та так, прейґ проєктору, на платну хторе було поставене на бини, пущали рисовани филм ,,Елиот ратує Крачун” (,,Елиот спашава Божић”), а у сали були поставени карсцелї. За тоту нагоду Ясна и Тамара, вєдно зоз Управним одбором того КУД-у, порихтали рижни лакотки и соки. Скорей як цо почал рисовани филм, дзеци медзисобно подзелєли дарунки, хтори направели або купели за товаришку, або товариша хторого вицагли на паперику на остатнєй проби фолклору. Коло технїчних стварох помогнул им Мирон Кухар, член виводзацкого фолклору, a тиж є активни и при младих у КУД-у. У ,,кину” були прейґ 20 дзеци.

