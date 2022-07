Интересованя прицагую роботу

Йован Живкович з Руского Керестура вецей раз предстваени на бокох „Руского слова”, та и на Мозаїку. Тих дньох закончує ше му анґажованє у Сербским народним театре у Новим Садзе, дзе окончовал роботи тон-майстра, лєбо як знаме повесц, тонца. У предлуженю того текста годни сце пречитац цо ище Йован жада робиц и цо його гобиї.

Йован за себе гвари же є самокритиковани филмофил, хтори люби патриц филми, алє так же люби анализовац шицки їх аспекти як цо то камера, звук, монтажа и режия. А тото цо му найвекша фантазия то же сце участвовац, єдного дня, у вельких филмских проєктох.

– Любитель сом и музики, и ту сом вше на єдним задатку, нєпреривно глєдам даяку нову музику. Окрем того, ґенерално мe интересує технолоґия. Поготов кед слово о авдиовизуалней технолоґиї и о компютерох. Тиж так, як то остатнї час при велїх хлопох интересантне, любим зоз пайташами бавиц бависка, часто нам то и єдини контакт у друженю з оглядом на тото же зме розшати по цалей Сербиї – гутори Йован и додава – У тей хвильки робим як миксер тона у Сербским народним театре, алє то будзе тирвац ище лєм даскельо днї, бо початком юлия преходзим на другу роботу до Радио-телевизиї Войводини, точнєйше до телевизиї, будзем робиц як тонац у мобилней екипи. У театру сом робел од децембра потераз, по конєц юния. За тот час роботи превжал сом 5 представи „Врачарки зоз Салему”, „Аника и єй часи”, „Йованча на драги коло швета” „Тартиф” „Панї министерка” и робел сом на трох нових представох.

Окрем роботи у театру, Йован люби и 2д анимацию и монтажу, а по потреби знїма з камеру лайвстрими.

Донєдавна Йован бул и аматерски ґлумец у Руским културним центре у Новим Садзе, алє гварел нам же гоч и люби участвовац у проєктох Драмского студия РКЦ, мушел направиц павзу пре густи розпорядок його обовязкох и планох

