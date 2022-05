Интернационални фестивал граня на традицийних инструментох отримани у Вербаше

ВЕРБАС – У дньох викенду, 21. и 22. мая, Вербас бул домашнї Интернационалному фестивалу граня на традицийних инструментох котри, з потримовку Туристичней орґанизациї општини Вербас, орґанизовало Здруженє „Нова драга”.

Звуки ґайдох, ґуслох, диплох, фрулох и других, за часц явносци скоро забутих инструментох, врацели велїх старших нащивительох фестивалу до далєкей прешлосци, а младши мали нагоду упознац ше зоз старима инструментами и писнями, зоз чим сполнєни єден з главних цильох фестивалу – очуванє традицийней музики и граня на старих инструментох, очуванє нєматериялного културного нашлїдства, з идею же наймладши тот звук пренєшу и на ґенерациї котри приходза.

Першого дня манифестациї наступели виводзаче на традицийних народних инструментох, на Шлайсу при ресторану „Secret garden”. Ютредзень бул Базар у Центру за физкултуру „Драґо Йовович”, а потим и вельки концерт на котрим як госц наступел и Етно академски оркестер Беоґрад. На площи опрез Центра за физкултуру публики ше тиж представели и числени виводзаче зоз Сербиї, Горватскей и Чарней Гори, а орґанизаторе уж за шлїдуюци сход наявели госцованя традицийних гудацох зоз велїх других державох.

З нагоди отвераня манифестациї заменїца предсидателя Општини Вербас Тияна Алексич привитала шицких нащивительох до Вербасу, як гварела, до городу традициї и заєднїцтва. Традицийни инструменти нє лєм средства за творенє музики, алє су и преношителє информацийох, автентични шведкове людскей историї, хронїчаре нєвольох и глашнїки радосци, визначела, заключела Алексичова.

Мастер етно музиколоґ и уметнїцки директор Етно академского оркестра з Беоґраду Стефан Манчич, чийо члени були специялни госци фестивалу, визначел же публика мала нагоду чуц найкрасши мелодиї з цалей Сербиї, насампредз традицийного характеру. По його словох, то перши фестивал тей файти нє лєм у Сербиї, алє и у часци Балкану, цо окреме значне и наздава ше же тот фестивал у Вербаше постанє традицийни.

Фестивал у Вербаше з контрактом о сотруднїцтве повязани зоз представительством шветовей орґанизациї CIOFF у Сербиї, котра дїйствує по покровительством УНЕСКО орґанизациї. Покровителє фестивалу були Покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Фонд за сцекнути, розселєни особи и за сотруднїцтво зоз Сербами з реґиону и Општина Вербас. Приятелє фестивалу були Културни центер Вербас, Центер за физкултуру „Драґо Йовович”, а медийски покровитель Радио „Fantasy”.

