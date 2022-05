Интернационални фестивал граня на традицийних инструментох у Вербаше

ВЕРБАС – На соботу и на нєдзелю, 21. и 22. мая, Вербас будзе домашнї Интернационалному фестивалу граня на традицийних инструментох котри, з потримовку Туристичней орґанизациї општини Вербас, орґанизує Здруженє „Нова драга”.

По словох орґанизаторох, Интернационални фестивал граня на традицийних инструментох представя першу манифестацию тей файти у Сербиї, чий циль позберац виводзачох на традицийних народних инструментох зоз цалого швета. Инициятиву за порушованє того фестивалу треба похопиц у контексту очуваня нєматериялного културного нашлїдства, наведзене у сообщеню.

По утвердзеней програми, першого дня манифестациї, 21. мая од 18 годзин, наступи виводзачох на традицийних народних инструментох буду отримани на Шлайсу при ресторану „Secret garden”.

На нєдзелю, 22. мая, на 17 годзин почнє Базар у Центру за физкултуру „Драґо Йовович”. Од 18,30 годзин будзе отримани вельки концерт на котрим як госц наступи и Етно академски оркестер Беоґрад.

Покровитель фестивалу Покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Фонд за посцекани, розселєни особи и за сотруднїцтво зоз Сербами з реґиону, Општина Вербас. Приятелє фестивалу Културни центер Вербас, Центер за физкултуру „Драґо Йовович”, а медийски покровитель Радио „Fantasy”.

