Интернет бонтон

Интернет нє лєм мрежа рахункарох, алє и велька нєформална заєднїца людзох зоз власним кодексом справованя. Запаметайце, з другого боку постоя стварни людзе. Тото цо бисце нє гварели людзом наживо, нє гуторце анї на интернету.

То правила красного справованя на мрежи. Крашнє буц любезни ґу другим хасновательом интернету, ґу пайташом зоз класи, пайташом и другим людзом на хторих наидзеце на мрежи. На мрежи важа исти правила хтори мушице почитовац дома, у школи, док сце у предавальнї лєбо на улїци. Кед на интернету дахто нєзлюдни ґу вам, єдноставно го иґноруйце и нє одвитуйце му. Скорей лєбо познєйше одустанє.

На интернету будзце таки яки сцеце же би други були ґу вам!

Знаш цо це болї, нє роб то нїкому другому! Нє крашнє повредзовац емоциї других, гоч их можебуц вообще нє познаце!

• Вше ше опитайце три ствари: Чи информациї хтори пишеце лєбо посилаце – добри, точни и хасновити?

• У дописованю, поруки нє пишце з велькима буквами, бо будзе випатрац як кед бисце кричали лєбо лярмали, а то нєпристойне. У шоре слово лєбо два написац з велькима буквами пре визначованє, алє наисце нє у шоре кричац.

• Нїґдзе на интернету нє обявюйце особни податки о своїх пайташох, змист вашей електронскей комуникациї лєбо фотоґрафиї, кед сце за тото нє достали їх согласносц.

• Нє участвуйце у трачох и розправох у хторих ше вишмеює дачий випатрунок и прикмети, односно хтори виволую вирски, национални, полни лєбо други зраженя. Найлєпша реакция на провокациї нє реаґовац!

• Кед наидзеце на дачию отворену ладичку електронскей пошти, одявце ше з нєй и заврице ю. Правило о нєотвераню и нєчитаню цудзих писмох єднак важи и на интернету.

• Нє шмеце увредзовац, знєважовац лєбо на гоч яки способ малтретировац других людзох на интернету.

• Нє шмеце лац других, и нє шмеце зоз бридкима словами критиковац цудзи роботи, слики хижних любимцох…

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