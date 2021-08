Инфицировани ище 983 особи

БЕОҐРАД – У Сербиї ше нагло погоршує епидемийна ситуация, а найновши урядово податки указую, з вчерайшим датумом, же з коронавирусом у Сербиї заражени ище 983 особи медзи 11.413 тестиранима, а од пошлїдкох инфицированя умарла єдна особа. На респираторох 23 пациєнти, а госпитализовани 823 особи.

У Войводини, заключно зоз стреду, реґистровани 165 нови случаї ковид инфекциї. Од того числа найвецей у Новим Саду – 53. Медзи хорима доминує роботно активне жительство возросту од 30 по 50 роки. У покраїни тераз єст 1.224 активни случаї Ковиду-19, од того 440 у Новим Саду.

Держава нє будзе мирно шедзиц, бо нє мож чекац єшень зоз терашнїма епидемийнима мирами, та ше вироятно будзе мушиц огранїчиц число людзох у єдним простору, наявел державни секретар у Министерству здравя доктор Мирсад Дєрлек. Додал же праву моц штвартей габи епидемиї корони почувствуєме аж о даскельо тижнї. Тиж гварел же потераз вакциновани 50,4 одсто жителє цо нєдостаточне, та под час лєта треба злєпшац процес вакцинациї.

Епидемиолоґ и член Кризного штабу Предраґ Кон виявел же у Сербиї тераз доминантна делта вариянта вирусу и спозорел же кажди одход на масовни подїї представя ризик, алє додал же нє обчекує же Кризни штаб такой пооштри мири.

