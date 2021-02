Информацию о участвованю на Мемориялє послац по 8. марец

РУСКИ КЕРЕСТУР – Орґанизатор Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, котри би мал буц отримани од 9. по 18. април, Дом култури Руски Керестур послал молбу нашим КУД, односно їх драмским секцийом, же би го по 8. марец поинформовали о можлївим участвованю зоз своїма представами на Мемориялє.

На Мемориял мож приявиц и представу зоз прешлорочней продукциї кед же ю мож обновиц.

Орґанизатор надпомина же отримованє, лєбо пременки термина отримованя Меморияла завиша од мирох и препорукох компетентних инситуцийох и оґанох задлужених за провадзенє епидемиї.

Як поведзене у информациї, податки о пририхтованю театралних представох – дзецинских, младежских, лєбо за старших, до Дому култури Руски Керестур треба доручиц по 8. марец на е-адресу dk.kerestur@gmail.com, а телефони за контакти (025)703-357, 703-032, моб. 064/46-42-987 (М. Бодянец).

