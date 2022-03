Информация о помоци вибеженцом з України

СЕРБИЯ/РУСКИ КЕРЕСТУР – На адресу парохийного Каритасу у Руским Керестуре сцигло обвисценє од Комесарияту за вибеженцох и миґрациї Републики Сербиї о помоци вибеженцом з України.

Як дознава Рутенпрес, з оглядом на потерашнє анґажованє парохийного Каритасу, Комесарият замодлєл же би ше кажду особу з України котра ше опита за помоц унапрямело на дежурне число телефона 064/828 3171, лєбо на имейл kirsteam.ukraine@kirs.gov.rs, дзе мож достац шицки нєобходни информациї и помоц.

