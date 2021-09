Инфо-дзень за представнїкох фирмох у проєкту енерґетскей ефикасносци

ШИД – У сали Скупштини општини Шид вчера отримани такволани инфо-дзень за привредни подприємства хтори буду участвовац у проєкту енерґетскей ефикасносци хижох и квартельох на подручу општини Шид.

Були присутни представнїки „Ґвождяр Инекса“, „Алґора“, „Роло“, „Аґрекса“, „Термолукса“ и „Ролопласта 1964“ зоз Лачтярку, представнїцтво у Шидзе.

Предсидатель Комисиї за запровадзованє поступку енерґетскей ефикасносци Дьордє Томич и члени комисиї упознали присутних зоз поступком запровадзованя реализациї проєкту.

Здогаднїме же за гражданох конкурс же би ше приявели за мири енерґетскей ефикасносци хтори софинансую зоз 50 одсто Министерство рударства и енерґетики и локална самоуправа тирва по 13. септембер.

