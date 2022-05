Ирина Гарди Ковачевич будзе представена на „Арс фемина”

НОВИ САД – У рамикох вельочислених програмох котри того року орґанизовани як часц концепта Нови Сад – престолнїца култури, будзе участвовац и наша визначна писателька и новинарка Ирина Гарди Ковачевич. Од 18. мая по 12. юний позбераю ше коло 250 уметнїки и уметнїци зоз 20 державох и 170 рижнородних подїйох з єдним цильом.

Проєкт „Арс фемина” припада луку Героїни, пошвецени є дзепоєдним з найзначнєйших уметнїцох, научнїцох, активисткиньох и других женох котри зоз своїм закладаньом меняли швет, з огляднуцом на Нови Сад, а подзелєни є на штири часци꞉ Матица, Милева, Вила и Милица. Арс фемина припада до програмскей шеми Матица, хтора представя женски уметнїцки вираз през три часци꞉ Дзевец Войводянки (дзе будзе представена и Ирина Гарди Ковачевич), Писма далєкей милей и Новинаре ше питаю героїном.

Тота програма будзе отримана на пияток, 20. мая, на 19,30 у Културней станїци Едьшеґ. Окрем Ковачевичовей, буду участвовац и Саня Зиво, Александра Александрович, Исидора Влчек, Ана Фрлин, Петра Спасоєвич и Новосадски дамски хор.

