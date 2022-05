Ирина Гарди Ковачевич представена на „Арс фемина”

НОВИ САД – Мултимедиялни проєкт „Арс фемина”, и цалосц „Дзевец Войводянки” отримани 19. и 20. мая у Святочней сали Културней станїци Едьшеґ (Антона Чехова 4), а у проєкту участвовала и наша визначна писателька и новинарка Ирина Гарди Ковачевич.

През два вечари представели ше дзевец уметнїци, представнїци часци националних заєднїцох Войводини и Нового Саду. Тоти жени видлїви у своєй творчей роботи, повязани през рижни уметносци як цо то музика, ґлума, литература и визуелана уметносц.

Ирина Гарди Ковачевич ше предствела зоз кнїжками и з тей нагоди пречитала писнї, а свою часц символично наволала Три Ирини, понеже зоз биоґрафиями и филмскима виривками представела и значни жени зоз нашей заєднїци оперску шпивачку Ирину Давосир Матанович и ґлумицу Ирену Колесар.

Окрем нашей новинарки, писательки и литературней критичарки Ирини Гарди Ковачевич у проєкту ище участвовали и самостойна подобова уметнїца Саня Зиво, пиянисткиня и музични педаґоґ Ана Фрлин, ґлумица Исидора Влчек, етномузиколоґ Александра Александрович, подобова уметнїца Ґабриела Хайзлер, драмска уметнїца Отилиа Пескариу, музична уметнїца Єлена Симонович Ковачевич и драмска и музична уметнїца Аґота Виткаи Кучера.

Сценско-музични проєкт „Арс фемина” припада луку Героїни, хтори унапямени на представянє женскей култури на манифестациї Европска престолнїца култури у Новим Садзе и пошвецени є дзепоєдним з найзначнєйших уметнїцох, научнїцох, активисткиньох и других женох хтори зоз своїм закладаньом меняли швет, з огляднуцом на Нови Сад, а подзелєни є на штири часци꞉ Матица, Милева, Вила и Милица. Арс фемина припада до програмскей шеми Матица, хтора представя женски уметнїцки вираз през три часци꞉ Дзевец Войводянки (дзе представена и Ирина Гарди Ковачевич), Писма далєкей милей и Новинаре ше питаю героїном.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)