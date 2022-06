Исидора Козлина отримала солистични концерт

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Исидора Козлина пондзелок, 20. юния, мала свой солистични концерт на флаути у ґалериї Лазар Возаревич у Сримскей Митровици.

Клавирски сотруднїк єй бул Александар Цундра, а госци на концерту Илия Сретенович и Ксения Лешевич.

Исидора школярка першей класи штреднєй музичней школи флаути у класи наставнїци Татяни Милькович. Потераз освоєла 33 награди, од чого 27 перши, вецей титули лауреата и побиднїка цалосних змаганьох. Мала вецей як 500 поєдинєчни наступи як солиста и як член вецей камерних ансамблох.

