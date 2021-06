ШИД – У школским 2021/2022. року Ґимназия „Сава Шуманович“ упише 90 школярох на общи напрям и 30 школярох на економски напрям, виявела директорка Нада Хромиш Аничич.

Як Рутенпрес дознава у Технїчней школи „Никола Тесла“, за подруче електротехнїчарох рахункарох предвидзени 30 места, а тиж тельо и за польопривредних технїчарох, цо штварти ступень образованя.

На трецим ступню образованя предвидзени 15 места за автомеханїчарох и 15 за шлосерох, як и 30 места за тарґовцох.

