Ище вше вельо новозаражених

КУЛА – У прешлим тижню, по нєурядових податкох зоз ковид-амбуланти у Кули, реґистровани нови 171 случай коронавирусу од 393 тестованих, а од того 17 особи зоз Руского Керестура.

Гоч за цалу општину то менше число нових случайох у одношеню на тидзень пред тим, у Керестуре аж и векше за єдну особу, а патраци цалосно епидемиолоґийна ситуация у општини Кула, гоч дакус злєпшана, ище вше барз нєвигодна, поготов у одношеню на други општини заходнобачкого округу.

У Кули, у Месней заєднїци Горнї Город и далєй ше, окрем през викенд, окончує и вакцинованє и ревакцинованє жительства зоз шицких местох у општини, а одволанє вельке.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)