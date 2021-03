Ище вше рошнє число препатрункох и тестираних

ЖАБЕЛЬ – У централизованей ковид-амбуланти у Жаблю ше ище вше звекшує число препатрункох и тестираних гражданох на присуство актуалного коронавируса.

Пондзелок вакциновани вкупно 260 гражданє општини. На пунктох за вакцинованє анґажовани штири дохторски екипи цо додатно очежує роботу Дома здравя Жабель, алє ше ище вше роби на тим же би ше звекшало число потребного медицинского кадру по конєц вакцинованя.

Спрам евиденциї Институту за явне здравє Войводини, початком того тижня у општини Жабель було сто шейсц активни случаї зоз присуством коронавируса.

