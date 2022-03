Ище вше ше мож приключиц до роботнї тканя хтору орґанизує „Байка”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботня тканя, хтора ше отримовала у рамикох проєкту Креируйме културни образци, у орґанизациї Здруженя женох Байка, предлужує ше и надалєй, а отримує ше у Майсторским доме у Руским Керестуре.

Проєкт урядово закончени пред двома тижнями, медзитим, понеже за овладованє зоз технїку тканя потребне вецей часу, а тиж и пре вельке интересованє, роботня тканя ше предлужує и надалєй.

З тей нагоди поволани шицки заинтересовани, и тоти хтори нє маю искуства у тим ремеслу, же би ше явели предсидательки Байки Славици Катона, хтора и водзи роботню, на число телефона 063/186-09-60.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)