Ище вше ше роби на лєпшей изолациї

ДЮРДЬОВ – Концом децембра прешлого року у Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, после поставяня нових облакох и дзверох, почало ше класц квалитетнєйшу изолацию на повалу у сали.

Предсидатель УО Дружтва Мирослав Такач у вияви за Рутенпрес гварел же у сали виєдначена цала повала, направени косцанїк зоз латох и фоснох на котри прибита нова ламперия, а положи ше и склєняну волну на пойд, а же шицку роботу окончели члени УО и симпатизере Дружтва.

Средства за тоти роботи достати од Националного совиту Руснацох за Подручну канцеларию, а од тих средствох на яр будзе поставена ограда опрез будинка Дружтва, пре скорейши вандализмен.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)