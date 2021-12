КУЛА – У парохиї св. Йосафата ище вше, до 16. децембра, мож приявиц дзеци за дарунки од св. Миколя. За єден дарунок уплацує ше 500 динари, а св. Миколай кулски дзеци нащиви у церкви 19. децембра по Служби Божей котра будзе на 14 годзин.

Св. Миколая зоз пригодну програмку привитаю и виронаучни дзеци котри пририхтує ш. Михаїла.

На Миколайово швето, котре того року пада на нєдзелю, будзе и ранша Литурґия на 9 годзин.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)