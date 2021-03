НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Кнїжки котри по знїженей цени за 30 одсто з нагоди медзинародного Дня женох, мож купиц ище нєшка, 8. марца, на штанду у Руским Керестуре и прейґ нашого сайту у онлайн кнїжкарнї.

Векшина кнїжкох кошта 210 динари, окрем Руского християнского календара 2021 и комплета кнїжкох др Гавриїла Костельника, на котри ше тото знїженє ценох нє одноши.

