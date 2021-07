Ище осем фамелиї достали помоц

РУСКИ КЕРЕСТУР – Месни одбор Сербскей напредней странки Руски Керестур, у сотруднїцтве зоз Месну заєднїцу, вчера 6. юния, пейцом фамелийом однєсли мебель, а прешлого тижня помоц достали ище три фамелиї.

Фамелиї хторим потребна помоц, вчера достали даєдни часци меблю – од кухньових столох, карсцельох и орманчикох, та по ормани за конк, кавчи, трошеди, двошеди и фотелї, а прешлого тижня, орґанизаторе тей гуманитарней акциї на ище три адреси однєсли помоц, кед єдна фамелия зоз пецерима дзецми достала фрижидер.

По словох секретара Месней заєднїци Михайла Пашу, мебель дарую и тапетаре и други людзе з валалу хторим дацо нєпотребне, а була и ситуация дзе особа купела квартель у Кули, та шицки ствари подаровала до гуманитарней акциї.

Орґанизаторе акциї и далєй поволую шицких хтори маю звишок очуваного меблю же би ше уключели до акциї дарованя, а тоти хторим мебель потребни, можу ше явиц до Месней заєднїци.

