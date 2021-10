Ище шейсц контракти за хижи на валалє

КУЛА – У просторийох Министерства за бриґу о валалє, прешлого тижня подписани ище шейсц контракти за купованє хижох на валалє. Хижу на дарунок у валалских штредкох општини Кула достали и малженска пара Катарина и Деян Русковски зоз Руского Керестура.

Контракти у мено Општини Кула подписал предсидатель Дамян Милянич, котри з тей нагоди визначел же ше муши и на таки способ мотивовац людзох же би ше врацели, лєбо остали на валалє.

Конкурс за додзельованє валалских хижох отворени по 1. новембер, або покля ше нє потроша предвидзени средства.

