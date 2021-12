Ище ше мож записац за пакецик од Дїда Мраза

РУСКИ КЕРЕСТУР – За пакецик од Дїда Мраза ше мож записац у просторийох Месней заєднїци найпознєйше по 23. децембер, кошта 600 динари, а од орґанизатора дознаваме же интересованє наисце вельке. Зоз МЗ модля заинтересованих же би випочитовали датум приявйованя, понеже иду нєроботни днї за Крачун.

Плановане же би два екипи зоз коньми на кочох и Дїдом Мразом розношели пакецики 30. децембра од 10 годзин, цо по прешлорочним искуству було достаточно же би ше шицко закончело у єдним дню.

У случаю нєвигодней хвилї пре диждж, розношенє ше преложи за познєйше, медзитим по терашнїх метеоролоґийних проґнозох требало би же ше шицко одвивало по плану. Кед же ше случи же Дїдо Мраз забудзе нащивиц даєдно обисце, треба же би ше явело орґанизатором.

Пакецики мож зашисац у канцелариї Месней заєднїци у Спортскей гали на адреси Бориса Кидрича 60, кажди роботни дзень од 8 до 15 годзин. Шицки информациї мож достац на телефонске число секретара Месней заєднїци Михайла Пашу, 065/270-33-05.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)