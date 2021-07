Ище ше мож приявиц за Водицов камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре, у Водици, од 6. по 8. авґуст будзе отримани традицийни Духовни вежби – Водицов камп за младих и дзеци од законченей пиятей класи. Тема тогорочного кампу будзе „Молитва и живот”, а як и вше пририхтани и рижни роботнї и бависка.

На Камп поволани млади и дзеци з Керестура и зоз шицких наших парохийох, та и ширше, же би ше пришли дружиц, здобуц нових товаришох и вєдно упознац и преглїбиц свою виру.

За приход на Камп треба ше ОБОВЯЗНО приявиц найпознєйше по 1. авґуст 2021. року, а приявйованє идзе прейґ линку Фейсбук боку Vodicov kamp 2021 За шицки подробнєйши информациї контакт особи Соня 065 992 11 02 и Павлина 064/58041 27.

Камп за єдного учашнїка кошта 1.000 динари, а понеже Камп нє ма свойо стаємне жридло финансованя, орґанизатором будзе драгоцина кажда файта помоци. Хто ше у тей часци може уключиц, контакт особа Янко Катона 0638021165, або ше явиц на керестурску парохию котра и орґанизатор Водицового кампу вєдно з парохийним Каритасом.

