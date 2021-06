Ище єдна акция даваня креви

РУСКИ КЕРЕСТУР – Акция добродзечного даваня креви, друга того року, отримана вчера 29. юния у Руским Керестуре и у Крущичу, опрез просторийох месних заєднїцох тих двох валалох.

На добродзечну акцию одволали ше вкупно 35-еро гражданє, од чого 24-еро зоз Керестура, з тим же тройо одбити пре медицински причини, 11-ецеро давателє зоз Крущичу, дзе двойо одбити, а жительство хторе ше одволало на акцию мало просеково коло 40 роки старосци.

Дохторка медицини Милица Васович, спред Заводу за трансфузию креви Войводини, з тей нагоди апеловала на гражданох же би провадзели акциї Заводу за трансфузию креви и же би ше на нїх одволовали, понеже пре велї операциї хтори пре епидемийну ситуацию нє були окончени, тераз су у процесу реализициї, та за шицки кревово ґрупи звекшани потреби.

Орґанизатор акциї Завод за трансфузию креви Войводини у сотруднїцтве зоз Червеним крижом Кула.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)