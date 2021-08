Ище єдна вистава у рамикох „Червеней ружи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Скорей вечаршей програми на другим фестивалским вечаре 60. Червеней ружи у Доме култури, у голу и клубу, присутни могли нащивиц окреме пририхтану виставу фотоґрафийох зоз потерашнїх Червених ружох.

Фотоґрафиї за тот ювилейни Фестивал пририхтал Любомир Дудаш Инґе, наш познати фотоґраф, а з векшей часци є и автор тих фотоґрафийох.

Нащивителє мали нагоду здогаднуц ше нє лєм главних програмох котри ше уж 60 роки виводзи на Фестивалу, алє и провадзаци програми од котрих уж дзепоєдни и призабути. На фотоґрафийох видно учашнїкох и публику, як и случованя поза бину.

Виставу годно опатриц и скорей нєдзельовей програми, кед у Велькей сали Дому култури будзе отримани Ревиялни вечар – Ретроспектива 60 Червених ружох.

Програму ше будзе преношиц и прейґ дружтвених мрежох.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)