Ище єдна крадза застави

РУСКИ КЕРЕСТУР – Позно вноци, 13. априла єден виновнїк знял и украднул заставу Руснацох у Сербиї зоз кандалабера у парку у центру валала, а потим иста особа правела нєшор на Фрушкогорскей улїци и украдла бициґлу зоз обисца на Русинскей улїци.

На тото збуванє такой вечар реаґовали и секретар Месней заєднїци Руски Керестур Михайло Пашо, як и директор Явного комуналного подприємства Руском Иґор Фейди од котрого дознаваме хронолоґию збуваня.

– Скорей полноци младши хлапци Керестурци, а медзи нїма и члени Добродзечного огньогасного дружтва хтори були у центру приявели же якиш хлапец знял заставу рускей националней меншини у Сербиї зоз кандалабера у центру. Тот хлапец познєйше рушел по Фрушкогорскей улїци ґу Кули, махал зоз заставу и розбивал фляши. Такой потим реаґовали Керестурци, приявели милициї, а виновнїк у медзичаше сцекол. Потим зме чули же уж украднул и бициґлу з єдного обисца на Русинскей улїци. Єден авто Керестурцох рушел за нїм пре бициґлу и здогонєли го на драги ґу Крущичу, у тей хвильки вон зишол з бициґли, охабел ю и предлужел сцекац прейґ ярку. Теди домашнї почекали милицию и дали урядово вияви до записнїка о тей нємилей подїї – потвердзел Фейди.

Вельку часц того збуваня шведки документовали зоз фотоґрафиями и видео знїмками. Патрола милициї вишла на терен по реаґованю валалчанох, а цали случай ище вше у процедури.

Застава нє пренайдзена, а виновнїка зоз Крущичу препознали шведки тей подїї. И як Рутенпрес нєурядово дознава, слово о особи хтора участвовала и у нєдавней крадзи заставох опрез Рускому, як и у ище даскельо менших крадзох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)